Hilaria Baldwin (36) zeigt knapp eineinhalb Monate nach der Geburt ihres Sohnemanns Eduardo ihren After-Baby-Body! Anfang September war es für die 36-Jährige so weit: Sie brachte mit dem Knirps das fünfte gemeinsame Kind mit ihrem Mann Alec Baldwin (62) zur Welt. Dass die Entbindung erst im vergangenen Monat gewesen ist, das sieht man dem Körper der gebürtigen Spanierin aber schon jetzt nicht mehr an: Sie präsentierte ihren Followern jetzt ihre äußerst schmale Taille!

Am Montag teilte Hilaria ein Spiegel-Selfie von sich in ihrer Instagram-Story und jeglicher Bauchansatz der vergangenen Schwangerschaft ist darauf bereits verschwunden. Ihre knapp 824.000 Follower dürfte es nicht wundern, dass ihr After-Baby-Body so perfekt aussieht, immerhin sportelte die Fünffach-Mutter nicht nur bereits während ihrer Schwangerschaft, sondern auch schon kurz nachdem Klein-Eduardo auf der Welt war. Immer wieder betont Hilaria zudem, wie wichtig die regelmäßigen Workouts für sie sind.

Aber selbstverständlich hat die Yoga-Trainerin nicht nur ihren Body im Fokus – das Wohlbefinden des neuesten Familienzugangs steht natürlich an erster Stelle. Um alles unter einen Hut zu bekommen, hat Hilaria deshalb das Multitasking perfektioniert: In einem weiteren Social-Media-Post zeigte sie, wie sie gleichzeitig stillt und sich die Zähne putzt. Da das gut klappt, zieht sie auch in Betracht, sogar noch ein weiteres Kind zu bekommen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin während ihrer Schwangerschaft, 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn Eduardo

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Eduardo Baldwin im Oktober 2020

