Jay Gomes bekam bei The Voice of Germany eine unerwartete Chance! Die 34-Jährige wagte sich in der dritten Blind Audition der Castingshow vor die Juroren. Mit ihrer Interpretation von J Balvins "Mi Gente" ließ die zweifache Mutter die Coaches zwar tanzen – jedoch drehte sich keiner um. Doch die Entertainerin durfte sich auch ohne Buzzer freuen: Michael Schulte (30) überraschte sie hinter der Bühne und holte sie in sein Team. Ob Jay sich darüber wohl freute? Promiflash hat bei ihr nachgehakt!

"Als Michael kam, war ich 'überleichtet'!", scherzte Jay im Promiflash-Interview und erklärte dann: "Ich war überwältigt und erleichtert gleichzeitig!" Die Musikerin schilderte weiter, ihr ganzer Auftritt sei eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen: erst die Performance, kein einziger Buzzer, dann Michaels Auftauchen. "Ich habe keinen klaren Gedanken fassen können... Umso mehr bin ich meinem fantastischen Coach Michael dankbar und freue mich umso mehr auf die nächste Etappe!", erinnerte sich Jay enthusiastisch.

Im Gegensatz zu den normalen Battles werden die Entscheidungen der Comeback Stage nicht im TV, sondern online gezeigt. Im direkten Duell gegen Richie Gooding schaffte es Jay dort erneut, Michael zu überzeugen – und gewann ihr Battle mit dem Song "Havana".

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

Instagram / jay_gomesbr Jay Gomes, Musikerin

