Cora Schumacher (43) überrascht ihren Sohn David Schumacher mit einem süßen Throwback-Foto zum Geburtstag! Letzterer wird heute 19 Jahre alt und hat in seinem jungen Leben schon so einiges erreicht. Denn genau wie sein berühmter Vater Ralf Schumacher (45) feiert er als Rennfahrer Erfolge: Anfang des Jahres war er von der Formel 4 in die Formel 3 aufgestiegen. So erfolgreich im Rennsport zu sein, war offenbar schon in jungen Jahren sein großer Traum – das beweist jetzt ein süßer Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Cora ein Throwback-Foto ihres Sohnes, das zeigt: David hat die Leidenschaft für den Motorsport schon sehr früh gepackt. Auf dem Bild sitzt er als Kleinkind in einem Go­kart und grinst fröhlich in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 19 Jahre", kommentiert seine stolze Mutter die Aufnahme und fügt den Hashtag #ErsteSchritte hinzu.

Doch nicht nur die 43-Jährige meldet sich mit süßen Erinnerungen bei dem Profisportler – auch ihr Ex-Mann Ralf erinnerte mit einem Post an alte Zeiten und gratulierte dem gemeinsamen Sohn so zu dessen Ehrentag. Auf dem niedlichen Foto ist David noch ein Baby und kuschelt sich zusammen mit seinem Vater unter eine Bettdecke.

Instagram / coraschumacher David Schumacher in Kindertagen

Getty Images David Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Ralf Schumacher bei den Das Goldene Lenkrad Awards, 2011

