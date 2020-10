Armans Empfang bei Ex on the Beach fiel eher unterkühlt aus. Klar, denn der Verflossene von Olivia Laurea traf unter anderem direkt auf ihren neuen Lover Ferhat (28). Der ging direkt auf Angriff und betonte, er wolle dem Berliner gerne mal zeigen, wo der Hammer hängt. Im Interview mit Promiflash ließ der 28-Jährige das erste Aufeinandertreffen noch einmal Revue passieren: Warum genau war Arman ihm denn so unsympathisch?

"Es war für mich ein komischer Augenblick, den Ex von Olivia zu sehen", gab Ferhat gegenüber Promiflash zu. Er konnte absolut nicht nachvollziehen, was seine Herzdame an dem Schnurrbartträger gefunden habe. Doch nicht nur seine Optik war ihm zuwider, auch sein Verhalten war seiner Meinung nach ein No-Go. "Statt dass er Hallo sagt – so kenne ich es, wenn man zu einer Gruppe zustößt – war er genervt und machte mich dumm an", schimpfte er. Deshalb wurde Arman relativ schnell von ihm abgestempelt: "Man kennt solche Kandidaten, Egoprobleme durch Kriterien, die man nicht besitzt."

Sorgen, dass seine Olivia ihrem einstigen Sexpartner wieder verfallen könnte, braucht sich der ehemalige Are You The One?-Kandidat nicht machen. Die stellte nämlich klar, dass Arman bei ihr keine Chancen mehr hat. "Es hatte schon seine Gründe, warum ich ihn abserviert habe."

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

