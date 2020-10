Kylie Jenner (23) muss sich erneut negativen Kommentaren stellen! Auf Social Media versorgt die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihre Follower regelmäßig mit den neusten Updates aus ihrem Alltag. Nicht selten verzückt sie ihre Fans aber auch mit dem ein oder anderen besonders heißen Schnappschuss. Doch nicht immer heimst Kylie damit Komplimente ein: Für ein Bild hagelte es nun mächtig Kritik!

Auf Instagram teilte die 23-Jährige ein Kampagnenfoto ihrer neuen Beauty-Kollektion, auf dem sie ein Outfit mit Leoparden-Print trägt und vor einem Hintergrund mit demselben Muster posiert. Das Outfit erinnerte viele Fans an Kylies kontroversen Auftritt in einem Musikvideo von Cardi B (28) und Megan Thee Stallion. Denn während die Sängerinnen fleißig performten, öffnete die Beauty-Unternehmerin lediglich eine Tür. Einige Menschen interpretierten daraufhin, dass Schwarze wie Megan und Cardi immer mehr leisten müssten als Weiße wie Kylie. Unter ihrem neusten Post kommentierte ein Fan daraufhin "Wap Wap Wap" – den Titel des Songs. Andere beschwerten sich darüber, dass die 23-Jährige vermeintlich nichts aus dem damaligen Shitstorm gelernt hätte.

Dennoch erntete die Ex von Travis Scott (29) für das Foto nicht nur Kritik, sondern auch zahlreiche Komplimente. "Du siehst so toll aus", schrieb beispielsweise einer ihrer Follower. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Verdammt, du bist großartig."

