Die Krisengerüchte turteln sie einfach weg! Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) machen aktuell eine etwas schwierigere Phase in ihrer Ehe durch. Noch bis vor Kurzem hatte es den Anschein, als würden die beiden kurz vor einem Liebes-Aus stehen. Doch ganz offensichtlich hat das Paar die Krise überstanden: An Kims Geburtstag zeigten sich die Reality-Beauty und ihr Gatte ziemlich verliebt!

Am Mittwoch zelebrierte der Keeping up with the Kardashians-Star seinen 40. Geburtstag mit einer riesigen Party im Kreise seiner Liebsten. In ihrer Instagram-Story ließ Kim ihre Fans an diesen besonderen Tag teilhaben und veröffentlichte dabei auch einen ziemlich süßen und recht seltenen Schnappschuss mit ihrem Ehemann. Händchen haltend und mit einem Strahlen im Gesicht sitzen die beiden auf diesem Bild ziemlich glücklich nebeneinander. Von einer Ehekrise ist hier weit und breit nichts mehr zu sehen.

Dass die beiden sich immer noch abgöttisch lieben, hat auch der Rapper an diesem Tag deutlich gemacht. Mit einem Bild ihrer Verlobung gratulierte der 43-Jährige seiner Frau zum runden Jubiläum auf Twitter und schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Ich liebe dich so sehr!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian an ihrem 40. Geburtstag

Instagram / kimkardashian Kourtney, Kim und Khloé Kardashian im Oktober 2020

Twitter / ye Kim Kardashian und Kanye West in San Francisco

