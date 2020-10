Für seinen allerletzten Film könnte Chadwick Boseman (✝43) noch eine besondere Ehre zuteilwerden. Der Schauspieler ist im August völlig überraschend verstorben. Der "Black Panther"-Star hat den Kampf gegen den Darmkrebs verloren. Kurz vor seinem Tod konnte er allerdings noch seinen letzten Film "Ma Rainey's Black Bottom" fertigstellen, in dem er einen Musiker in den 1920er-Jahren verkörperte. Netflix fordert jetzt, dass Chadwick für diese Rolle posthum ein Oscar verliehen wird.

Wie ein Sprecher des Streamingriesen gegenüber Variety bestätigte, will sich das Portal dafür einsetzen, dass die Academy of Motion Picture Arts and Sciences den Kinostar als Preisträger in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" in Betracht zieht. Sollte Netflix damit erfolgreich sein, wäre Chadwick der erste Schauspieler seit 1995, der posthum für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wird.

"Ma Rainey's Black Bottom" soll im November in den USA in einigen ausgewählten Kinos gezeigt werden. Im Dezember erscheint die Eigenproduktion des Streamingdienstes dann auch auf Netflix. Neben Chadwick gelten auch die "Ma Rainey's Black Bottom"-Darsteller Viola Davis (55), Glynn Turman (73), Colman Domingo, Michael Potts und Taylour Paige (30) als mögliche Anwärter auf einen der Goldjungen.

Anzeige

Netflix / David Lee Michael Potts, Chadwick Boseman und Colman Domingo in "Ma Rainey's Black Bottom"

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de