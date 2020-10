Machine Gun Kelly (30) scheint es wirklich erwischt zu haben! Im Mai dieses Jahres kamen erste Gerüchte auf, dass der Rapper etwas mit der frisch getrennten Megan Fox (34) haben könnte. Bald nach den Spekulationen sorgte das Paar dann selbst für die Bestätigung, indem es sich öffentlich nicht mehr mit dem Turteln zurückhielt. In den vergangenen Wochen schien die Beziehung schließlich immer ernster zu werden – immerhin hat der 30-Jährige bereits die Kinder der Schauspielerin kennengelernt. Und die neue Liebe tut dem Bühnenstar offensichtlich gut: Seine Partnerin soll MGKs Leben sogar zum Besseren verändert haben!

"'Tickets to my Downfall' ist so etwas wie mein Tagebuch. Ich habe mich verliebt, als ich an der Platte gearbeitet habe und bin ein besserer Mensch geworden", stellte Richard Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, am Freitag gegenüber NME fest. Übersetzt lautet der Titel seines neuen Albums "Tickets für meinen Untergang" – und beinahe wäre es sogar dazu gekommen, wie sich der Blondschopf weiter erinnerte: "Als ich mit der Platte begonnen hatte, war ich ständig zugekokst und betrunken. Es gab einen Scheideweg in der Mitte des Entstehungsprozesses, ab dem der Titel durchaus die Realität widergespiegelt hätte."

Dass es nicht dazu gekommen sei, habe er allein der 34-Jährigen zu verdanken – und das spiegelt sich auch in den neuen Songs wider: In "Banyan Tree" hört man die beiden liebevoll miteinander reden. "Ich glaube, das Universum wollte von mir, dass ich etwas verändere. Es war so nach dem Motto: 'Vielleicht wird der Titel nicht Wirklichkeit, vielleicht wird er einfach ironisch. Anstelle eines Untergangs sollst du den größten Aufstieg deines verdammten Lebens haben'"; kommentierte Machine Gun Kelly seinen neuen Lebensabschnitt schließlich.

