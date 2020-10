Seltener Einblick in Sarah Jessica Parkers (55) Muttergefühle. Der Sex and the City-Star ist seit über 23 Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (58) verheiratet. Insgesamt hat das Schauspielerpaar drei Kinder. Ihr Sohn James Wilkie (18) feierte nun schon seinen 18. Geburtstag. Der perfekte Anlass für Sarah, um in der Fotokiste zu kramen. Im Netz veröffentlichte sie nun alte Kinderpics ihres Erstgeborenen und widmete ihm ein Gedicht.

"Mein geliebter Sohn James Wilkie, an diesem Tag wirst du 18 Jahre alt", begann die 55-Jährige ihren Post auf Instagram und brachte ihren ganzen Stolz zum Ausdruck: "Ich staune darüber, wie schnell die Jahre vergangen sind, aber auch darüber, was für ein junger Mann du geworden bist." Ihre Liebe zu ihrem Kind sei "ein Schmerz und eine Ehre". In ihrem Beitrag machte sie zudem deutlich, immer hinter dem Teenie zu stehen.

Zu diesen liebevollen Zeilen veröffentlichte Sarah eine Reihe alter Fotos. Darauf zu sehen ist James als Säugling und Kleinkind beim fröhlichen Herumrollen. Ein Blick auf sein eigenes Insta-Profil zeigt jedoch: Der 18-Jährige ist längst kein Kind mehr, sondern ein junger Mann, der mittlerweile sogar ein paar Muckis aufweisen kann.

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Sarah Jessica Parkers Sohn in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Sarah Jessica Parker mit Baby James

Anzeige

Instagram / jwbr0derick James Wilkie Broderick, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de