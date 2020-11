Ist das etwa die Liebesbestätigung? Vor rund einem Jahr ging Noah Centineo (24) noch mit Alexis Ren (23) durchs Leben – einige Monate und Turtel-Schnappschüsse später sollte die Beziehung aber ihr jähes Ende finden. Vor wenigen Tagen machten dann Gerüchte die Runde, dass der "To All The Boys I've Loved Before"-Star eine neue Frau an seiner Seite haben soll. Kylie Jenners (23) beste Freundin Anastasia Karanikolaou soll es ihm angetan haben. Die Hinweise, dass bei den beiden tatsächlich etwas geht, verdichten sich nun: Noah und Stassie wurden auf einer Party ziemlich vertraut abgelichtet!

Dieser Halloween-Auftritt sieht wohl eindeutig aus: Zu einer Grusel-Party in Los Angeles kamen der Schauspieler und die Influencerin gemeinsam. Händchenhaltend wurden sie von Paparazzi vor der Lokalität abgelichtet – und das sogar in waschechten Partner-Outfits. Während Anastasia sich als weibliche Version der Mörderpuppe Chucky verkleidete, ging Noah offenbar als eines ihrer Opfer. Er trug ein weißes T-Shirt, das eine Schnittwunde auf der Brust abbildete.

Zuletzt sah man das Duo bei einem gemeinsamen Dinner-Date in West Hollywood. Stassie und Noah verließen hier gemeinsam ein schickes Restaurant. Zwar sprechen die Indizien ganz klar für eine Romanze – selbst zu dem Gemunkel geäußert haben sich die beiden jedoch noch nicht.

007 / Photographer Group / MEGA Noah Centineo und Anastasia Karanikolaou an Halloween 2020

007 / Photographer Group / MEGA Noah Centineo und Anastasia Karanikolaou im Oktober 2020

Instagram / stassiebaby Anastasia alias Stassie Karanikolaou

