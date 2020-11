Für die werdenden Eltern Samira und Yasin rückt die Geburt ihres Kindes in greifbare Nähe! Wie die beiden Love Island-Stars auf Social Media zeigen, sind die Vorbereitungen für das Kinderzimmer bereits in vollem Gang – und parallel steigt auch die Aufregung des Pärchens. Im Dezember soll es dann endlich so weit sein. Doch bis dahin müssen noch einige Fragen geklärt werden: Wem sieht der Kleine beispielsweise ähnlicher?

Für die Reality-TV-Darsteller ist ganz klar: Man weiß es noch nicht! "Dass kann man leider noch nicht sagen. Wir wollten ein 3D-Bild machen, nur leider hat der Kleine sich nicht gezeigt", verrät Yasin im Promiflash-Interview. Demnach müssen sich Eltern und Fans also wohl noch gedulden. Vorerst beglücken die beiden ihre Follower daher noch mit Ultraschallbildern. "Die Freude steigt dadurch immer mehr, bald den Kleinen in die Arme zu nehmen", gestehen die Eltern in spe gegenüber Promiflash.

Eines ist für die werdende Mutter Samira bereits jetzt klar: Sie möchte eine natürliche Entbindung. Ob das möglich ist, kann erst kurz vor der Geburt entschieden werden. Eine Sache, die auf jeden Fall schon fest steht, ist hingegen der Name ihres Sohns. Die werdenden Eltern wollen ihn aktuell noch nicht verraten.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, 2020

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, "Love Island"-Paar

Instagram / samira.bne Samira, Reality-Darstellerin

