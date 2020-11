Lisha reflektiert ihr Verhalten im Sommerhaus der Stars! Die YouTuberin gehörte in der diesjährigen Staffel zu den Kandidaten der Reality-TV-Show, die am meisten polarisiert haben. So wurde die Web-Bekanntheit unter anderem aufgrund ihres Verhaltens gegenüber Mitstreiterin Evanthia Benetatou (28) kritisiert. Aber auch Teilnehmerin Caro Robens geriet in ihre Schusslinie. Jetzt offenbart Lisha im Gespräch mit Promiflash: Sie bereue ihre Haltung gegenüber der Bodybuilderin im Nachhinein!

"Das Einzige, was mir leidtut, war der Hass auf Caro, denn ich dachte, sie war der Grund für unser Entsafen. War sie aber nicht", erklärte die Internet-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Deswegen habe Lisha den Goodbye Deutschland-Star nachträglich mehrmals um Entschuldigung gebeten. Es sei ihr jedoch nicht wichtig gewesen, dass die Öffentlichkeit davon mitbekomme. "Nur sie musste es hören und verzeihen, sonst keiner", stellte die Blondine klar.

Aber warum war Lisha eigentlich so wütend auf Caro? Nach einem gewonnenen Spiel brachte die Sportlerin mit ihrem Ehemann Andreas Lisha und ihrem Partner Lou um ihren Nominierungsschutz. Diese Entscheidung traf Andreas in erster Linie aus taktischen Gründen. Daraufhin litt im Sommerhaus vor allem Caro unter der kalten Schulter, die Lisha ihr zeigte. "Ich fühle mich, als hätte ich meine Seele verkauft", erklärte die Auswanderin.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Caro Robens und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, Reality-TV-Stars

Anzeige

TV NOW Caro Rubens und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de