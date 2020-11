The Weeknd (30) kramte für Halloween besonders tief in seiner Kostüm-Schatztruhe! Am vergangenen Samstag war es wieder soweit und Stars und Sternchen schmissen sich für das alljährliche Gruselfest in ausgefallene Maskeraden. Kendall Jenner (25) organisierte anlässlich ihres Geburtstages eine Halloweenparty – und auch der 30-jährige Kanadier war eingeladen. Ob er es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den Preis für das beste Kostüm abzusahnen? Zumindest ist er in seiner aufwendigen Verkleidung kaum zu erkennen!

Mithilfe eines Fatsuits und ordentlich Make-up wurde aus dem Musiker der "Verrückte Professor" aus der gleichnamigen Filmkomödie, wie seine neuesten Instagram-Posts zeigen. Mitte der 90er-Jahre hatte Eddie Murphy (59) diese Figur verkörpert und war damals – genau wie The Weeknd an Halloween – kaum wiederzuerkennen. Der "Blinding Lights"-Interpret hatte sich definitiv viel Mühe gegeben, um dem Schauspieler in dessen Rolle ähnlich zu sehen – und das zahlt sich aus. Gastgeberin Kendall machte ihm das wohl größte Kompliment: "Das beste Kostüm."

Nicht nur The Weeknd legte sich dieses Jahr mächtig ins Zeug – auch Jennifer Lopez (51) hatte sich zu diesem Anlass etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie wurde für einen Abend zu Madonna (62). Ihr in weiß gehaltener Look erinnerte stark an das Musikvideo zu "Like A Virgin" aus den 80er-Jahren.

Instagram / theweeknd The Weeknd an Halloween 2020

Getty Images Eddie Murphy in "Der verrückte Professor"

Getty Images The Weeknd auf der Met Gala in NYC im Mai 2017

Instagram / jlo Jennifer Lopez an Halloween, 2020

