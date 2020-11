Janine Christin Wallat (25) hat schon wieder eine optische Veränderung gewagt! Dass die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin sich hin und wieder einem Umstyling unterzieht, ist kein Geheimnis mehr: Mal trägt sie ihre Haare lang und lockig, dann kurz und glatt – mal dunkelblond, mal hellblond. Vor rund drei Wochen ließ sie sich ihre Mähne sogar braun färben. Doch dieser Look hat ihr scheinbar nicht so gut gefallen: Jetzt hat Janine plötzlich lilafarbene Haare!

Sowohl in ihrem Instagram-Feed als auch in ihrer Story zeigte die 25-Jährige das Ergebnis ihres jüngsten Friseurbesuchs: Statt ihrer brünetten Lockenmähne trägt sie nun bis auf den Ansatz lilafarbene Haare. Die oberen Zentimeter sind schwarz gefärbt. "Ich freue mich – endlich mal wieder ein bisschen farbenfroher. Das darf es im Winter auf jeden Fall sein", schwärmte die Norderstedterin von ihrem neuen Look.

Janines Fans scheinen zu der Haarfarbe jedoch geteilter Meinung zu sein. Während einige User von dem Lilaton offenbar schlichtweg begeistert sind, haben andere daran etwas auszusetzen: "Ich mag es nicht so gerne", schrieb ein Follower. Wie findet ihr das Ergebnis des Umstylings? Stimmt ab!

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christine Wallat im Oktober 2020

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im November 2020 in Norderstedt

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin

