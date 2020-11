Leroy Leone (31) spricht zum ersten Mal über ein sehr düsteres Kapitel seines Lebens! Die Community des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers schätzt ihn für seine Offenheit. So berichtete der TV-Star in der Vergangenheit schon über intime Themen wie sein Coming-out und die damit verbundene Diskriminierung. Nun schnitt Leroy auf Social Media eine besonders dramatische Geschichte an: Wegen einer Krebserkrankung wollte er sich vor Jahren das Leben nehmen!

Das machte Leroy in seiner Instagram-Story öffentlich. "Ich hatte vor einer sehr langen Zeit Krebs und daraus hat sich dann eine sehr große Depression entwickelt", berichtete er. Lange habe er nicht wahrhaben wollen, dass mit seiner Psyche etwas nicht stimmt, bis seine Gedanken immer mehr darum kreisten, dass er einfach nicht mehr [weiterleben] wolle. "Das hat dann dazu geführt, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen – was zum Glück keinen Erfolg hatte", erzählte Leroy. Nach einem Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung habe er anschließend noch eine ganze Weile einen Therapeuten besucht.

Den Krebs und die damit einhergehende Depression hat Leroy mittlerweile besiegt. Der Grund, warum er die Story aus seinem Leben genau jetzt öffentlich macht, lässt die damalige Krebsart erahnen: Im Rahmen des sogenannten Movembers möchte der Reality-TV-Star Spenden zur Forschung und Vorbeugung von Hoden- und Prostatakrebs und die Suizidprävention sammeln. Dafür lässt sich Leroy den ganzen Monat – wie viele andere Mitwirkende der Aktion – einen Schnauzbart in seinem Gesicht stehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

