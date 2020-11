Elena Miras' (28) und Mike Heiters (28) Social-Media-Reichweite wächst durch den Rosenkrieg! Die einstigen Love Island-Teilnehmer verkündeten ihre Trennung bereits im vergangenen September – und das nach rund drei Jahren Beziehung. Doch zu diesem Zeitpunkt war offenbar das letzte Wort noch nicht gesprochen: Sowohl Elena als auch Mike packten in Social-Media-Statements kürzlich über die Schattenseiten ihrer Beziehung aus und sparten dabei nicht mit gegenseitigen Vorwürfen. Diese Streitigkeiten schadeten ihrer Beliebtheit im Netz aber nicht – im Gegenteil: Die Social-Media-Community der beiden wuchs nach dem Zoff stark an!

Elena und Mike teilten ihre Statements am 3. November in den sozialen Medien – und an genau diesem Tag verzeichneten sie einen starken Follower-Anstieg: Laut einer Statistik der Internetplattform SocialBlade waren Mike einen Tag zuvor 302.220 Fans auf Instagram gefolgt. Am darauffolgenden Tag – nach seinem Clip zur Trennung – waren es hingegen schon 314.951: Innerhalb eines Tages abonnierten also 12.731 weitere Menschen Mikes Profil auf der Fotoplattform.

Und auch Elena konnte sich über einige neue Follower freuen – wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie bei ihrem Ex-Freund: Während am 2. November noch 581.215 Fans den Social-Media-Kanal der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin verfolgt hatten, waren es am 3. November 583.465. Elena gewann also nach ihren Äußerungen 2.250 Anhänger dazu.

