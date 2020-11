Was für ein kreatives Dankeschön von Lizzo (32)! Die Sängerin ist schon seit Beginn des Präsidentschaftswahlkampfes in den Vereinigten Staaten politisch sehr aktiv – und verbreitet dieses Engagement auch in den sozialen Netzwerken. Die "Truth Hurts"-Interpretin ruft ihre Follower vor allem dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. In einem bewegenden Post bedankt sich die Musikerin nun bei ihrer Netz-Community, dass sie ihrem Beispiel gefolgt ist und gewählt hat.

"Euretwegen bin ich immer noch voller Hoffnung für dieses Land", betont Lizzo in ihrem Instagram-Beitrag. Die Worte der Chartstürmerin sind allerdings fast nebensächlich, da der Schnappschuss, den sie teilte, ein wahrer Blickfang ist. Sie posiert in einem Jumpsuit, der wie eine US-amerikanische Flagge designt ist. Doch das patriotische Outfit der "Good as Hell"-Hitmacherin bedeckt nur eine Hälfte ihres Körpers – die andere ist komplett nackt. "Ich glaube an so viel und wenn ich weiter glaube, dann werde ich es eines Tages auch sehen", beendet das Gesangstalent, das 2020 zum dritten Mal in seinem Leben wählte, seinen freizügigen Social-Media-Beitrag.

Lizzo ist jedoch nicht der einzige Promi, der sich für eine Beteiligung an den US-Wahlen starkgemacht hatte. Auch Hollywoodgrößen wie Reese Witherspoon (44), Kerry Washington (43) oder Nachwuchstalente wie Zendaya (24), Madelaine Petsch (26) oder Joey King (21) appellierten an ihre Follower, zu den Wahlurnen zu gehen.

Getty Images Lizzo bei einem Biden-Harris-Wahlkampagnen-Event in Detroit im Oktober 2020

Getty Images Lizzo bei den Billboard Music Awards in L.A. im Oktober 2020

Instagram / joeyking Joey King im Oktober 2020

