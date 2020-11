Die Phantastische Tierwesen-Fans müssen sich weiter in Geduld üben! Bereits zwei Jahre ist es her, dass der zweite Teil der magischen Vorgeschichte der Harry Potter-Filmreihe das Publikum vor den Kinoleinwänden begeistert hat. Und die Geschichte um Newt Scamander (Eddie Redmayne, 38) und Co. ist noch längst nicht auserzählt. Die Zuschauer warten gespannt auf die Fortsetzung. Die wird sich jetzt aber wohl noch weiter hinauszögern als gedacht. Hat das etwas mit Johnny Depps (57) überraschendem Ausstieg als Grindelwald zu tun?

Wie Variety berichtet hat, soll "Phantastische Tierwesen 3" erst im Sommer 2022 in die Kinos kommen – eigentlich war der Starttermin auf den 12. November 2021 datiert. Am Freitagnachmittag hatte Johnny im Bezug auf das kürzlich gefällte Urteil in seinem Verleumdungsprozess allerdings verkündet, dass er zukünftig nicht mehr in die Rolle des Zaubererfieslings schlüpfen wird. "Ich muss euch mitteilen, dass ich von Warner Bros. gebeten wurde, meine Rolle des Grindelwald in 'Phantastische Tierwesen' abzutreten und diese Bitte habe ich respektiert und akzeptiert", erklärte er in einem offenen Brief auf Instagram. Ob diese Entscheidung tatsächlich die Dreharbeiten hinauszögert, ist allerdings nicht bekannt.

Dass der Termin im kommenden November nicht eingehalten werden kann, ist bereits seit dem Frühjahr bekannt. Denn – wie viele andere Produktionen auch – war auch die Fantasy-Reihe von den Auswirkungen der Gesundheitskrise betroffen. Das Filmstudio Warner Bros. musste die Dreharbeiten im März canceln und auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben.

Anzeige

ActionPress / Wiese / face to face Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Johnny Depp als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de