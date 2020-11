Wow, bei Lindsay Arnold (26) purzelten schon ordentlich die Schwangerschaftspfunde! Erst Anfang November erblickte der erste Nachwuchs der Dancing with the Stars-Profitänzerin das Licht der Welt. Sie und ihr Mann Samuel Lightner Cusick sind stolze Eltern eines kleinen Mädchens geworden, dessen Namen die beiden allerdings noch nicht verraten haben. Knapp eine Woche nach der Geburt präsentiert die frischgebackene Mutter jetzt ihren After-Baby-Body.

In ihren Instagram-Stories zeigt Lindsay, wie ihre Figur momentan aussieht. Und der Körper der Sportlerin sieht einfach phänomenal aus – schließlich hat sie erst vor sieben Tagen ein Baby zur Welt gebracht. Lediglich eine kleine Wölbung ist noch zu sehen. Die Tänzerin scherzt, dass sie unterschätzt habe, wie wichtig bequeme Kleidung nach der Entbindung sei. Vor allem Klamotten zu finden, deren Bund nicht auf ihre Kaiserschnittnarbe drücke.

In einem Geburtsberichtsvideo auf YouTube spricht Lindsay auch noch einmal detaillierter über die Entbindung ihres Töchterchens. Sie verspricht ihren Fans, dass es sich lohnt reinzugucken, weil die Aufnahmen absolut "magisch" seien. "Jedes Mal, wenn ich es mir ansehe, muss ich weinen. Aber das ist zurzeit nichts Besonderes, weil ich einfach so vernarrt in unser kleines Mädchen bin", schwärmt die US-Amerikanerin.

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, ihr Mann Samuel Lightner Cusick und ihre gemeinsame Tochter im November 2020

