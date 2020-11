Isabel Vollmer (35) stellt ihre Unter uns-Rolle vor! Anfang Oktober gab es erfreuliche Nachrichten für alle Fans der Daily: Mit Freundinnen – Jetzt erst recht-Star Isabel kommt wieder ein neues Gesicht in die Schillerallee. Zwar gehört die Blondine jetzt schon seit einigen Wochen zum Cast – doch weil die Folgen schon rund zwei Monate im Voraus gedreht werden, feiert Isabel erste heute Abend ganz offiziell ihr Seriendebüt. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie jetzt: Als "Unter uns"-Monika gibt sie sich noch heißer als sie in ihrer damaligen "Freundinnen – Jetzt erst recht"-Figur Britta jemals war.

"Monika trägt supersexy Outfits – noch sexyer als meine Rolle Britta bei "Freundinnen". Aber der große Unterschied ist: Monika trägt die Outfits für sich, weil sie ihr gefallen und sie sich darin einfach wohlfühlt und nicht nur, um Männer zu beeindrucken!", plaudert die 35-Jährige gegenüber Promiflash aus. Monika ist die Stiefmutter von Jakob (Alexander Milo, 40) und Benedikt (Jens Hajek) und muss sich in der Kölner Südstadt vor allem vor Letzterem erst noch beweisen. Ihre Darstellerin freut sich aber schon sehr darauf, den Zuschauern den vielschichtigen Charakter vorzustellen. Gemeinsamkeiten hätten die zwei außerdem auch: "Monika ist eine aufgeschlossene, kontaktfreudige Person, würde ich sagen! Das stand übrigens auch in meinem ersten Schulzeugnis in der vierten Klasse."

Doch musste sich die dreifache Mutter besonders auf ihren neuen Job vorbereiten? "Es kam alles Schlag auf Schlag, ich war gerade noch im Sommerurlaub mit meinen Kindern, als ich erfahren habe, dass ich nach meinem Urlaub diese Rolle spielen darf! Klar habe ich mich darauf vorbereitet, allerdings in Rekordzeit" erinnert sie sich.

TVNOW / Stefan Behrens Monika (Isabel Vollmer) im Büro von Huberbau bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Benedikt (Jens Hajek), Ute (Isabell Hertel) und Monika (Isabel Vollmer) in einer "Unter uns"-Szene

TVNOW / Stefan Behrens Monika (Isabel Vollmer) und Benedikt (Jens Hajek) bei "Unter uns"

