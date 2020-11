Wann haben sich Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen? Heute ging Jenny mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit: Sie bestätigte, dass sie und Andrej nicht mehr zusammen sind. Fans spekulierten bereits über eine mögliche Trennung des Bachelor-Paares. Denn seit einem Monat gab es von den beiden keine gemeinsamen Bilder mehr im Netz. Doch eine Trennung dementierte Andrej vor wenigen Tagen noch entschieden!

Die Gerüchte um das mögliche Liebes-Aus wurden nach der Ausstrahlung der diesjährigen Sommerhaus-Staffel befeuert. Das Pärchen war nämlich mit einer regelrechten Hate-Welle konfrontiert worden – vor allem Andrej wurden Mobbing und Manipulation in der Reality-TV-Show vorgeworfen. Doch am 10. November stellte der einstige Rosenkavalier gegenüber Bild in Bezug auf das Gemunkel noch klar: "Nein, wir sind nicht getrennt!" Er und Jenny seien froh, sich in dieser harten Zeit Halt geben zu können, erklärte Andrej kürzlich noch.

Ob die krassen Reaktionen auf ihre Sommerhaus-Teilnahme tatsächlich der Grund für die Trennung des Paares sind, ist bisher nicht bekannt. "Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für die Zukunft", gab Jenny lediglich in ihrer Instagram-Story an.

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2019 in München

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020 in Frankfurt

Anzeige

Instagram / agentlange, Instagram / evanthiabenetatou Jennifer Lange und Eva Benetatou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de