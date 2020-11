Ex on the Beach sorgt auch nach dem Showende noch für ordentlich Ärger! Schon in der Villa kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Walentina und Georgia – egal, was eine der beiden machte, der anderen passte es nie! Vor allem, als in Folge elf Sunnyboy Danilo ins Haus einzog, war Beef angesagt. Denn trotz des ersten Dates mit Walentina, zeigte er letztlich mehr Interesse an der rothaarigen Georgia – das passte der Blondine natürlich gar nicht! Dass Georgia jetzt gemeinsame Fotos mit Danilo auf Social Media postet, ist für Walentina reine Show! Gegen diese Vorwürfe wehrt sich Georgia jetzt.

Auf Instagram stellt Georgia der 20-Jährigen daraufhin jetzt die Frage, ob sie nichts besseres zu tun hätte, als sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. "Halt dein Maul, [...] bevor du dich in meine Sachen einmischst und kümmer dich um dein Leben", wettert Georgia. Sie selbst wolle einfach schöne Erinnerungen auf Social Media teilen, begründet die 19-jährige Essenerin die Fotos mit Danilo. Ihrer Meinung nach sei Walentina mit ihren Kommentaren einfach nur auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Presse.

Auch "Ex on the Beach"-Max (23), der in der Villa Sex mit Georgia hatte, obwohl er keine Gefühle für sie hegte, hat seine Meinung zu ihr und Danilo. "Das ist fake. Aber sollen die machen, das ist mir so egal", sagte er in seiner Story. Dafür bekommt er jetzt sein Fett weg. "Max, sei du mal lieber leise, sonst endet es nicht gut für dich [...]. Wenn es dir so egal ist, was gibst du dann so ein Statement ab?", beschwert sich Georgia online.

