Im Hause Hofbauer gibt es Grund zum Feiern! Im November des vergangenen Jahres hatte das große Warten für Anna Hofbauer (32) endlich ein Ende: Die einstige Bachelorette und ihr Freund Marc Barthel (31) haben Nachwuchs bekommen. Der kleine Leo erblickte das Licht der Welt und hat das Leben seiner Eltern komplett verändert. Jetzt müssen Anna und Marc am eigenen Leib feststellen, dass die Zeit manchmal wie im Fluge vergeht. Denn der Kleine hat jetzt schon seinen ersten Geburtstag hinter sich.

"Ich liebe dich für immer! Happy Birthday, mein kleiner Löwe", schrieb die Blondine am vergangenen Sonntag zu einem Foto, auf dem sie ihrem Liebling einen dicken Schmatzer auf die Backe drückt. Weil sie ihren Spross bekanntlich nicht komplett im Netz zeigt, hat sie ihm passend zu seinem Namen einen süßen Babylöwen-Sticker aufs Gesicht gesetzt. Klar ist aber: Bei dem Bild handelt es sich um eine ältere Aufnahme, denn mittlerweile sind die braunen Strähnen des Babys nicht nur einem blonden Schopf gewichen, auch Leos Finger sind auf dem Bild noch richtig winzig.

Schon vor zwei Wochen hatte die 32-Jährige wehmütig an den Geburtstag gedacht und meinte: "Ich kann es kaum glauben, dass dieser kleine Löwe nächstes Wochenende schon ein Jahr alt wird." Dazu überlegte sie, womit sie dem Mini wohl eine Freude machen könnte. Wie die kleine Familie den Ehrentag des Einjährigen verbracht hat und was er am Ende geschenkt bekommen hat, haben sie allerdings noch nicht ausgeplaudert.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohn Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Söhnchen Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn, November 2020

