Brody Jenner (37) lässt wohl nichts anbrennen! Eigentlich schien es im Sommer noch so, als hätte der Halbbruder von Kylie (23) und Kendall Jenner (25) eine neue Frau an seiner Seite: Er datete damals Louis Tomlinsons (28) Ex Briana Jungwirth. Bereits im September war der Liebesfunke aber wieder erloschen. Seither ist Brody wieder solo unterwegs – und genießt das offenbar in vollen Zügen: Er wurde nun mit direkt zwei Damen an seiner Seite erwischt.

Paparazzi erwischten das Trio am Samstagabend in Malibu. Auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, stolziert der Sohn von Caitlyn Jenner (71) lässig in Stoffhose und T-Shirt an der Seite der dunkelhaarigen Schönheiten entlang und posierte ganz ungeniert für die Kamera. Seine Begleitungen schmissen sich derweil für das Dreier-Date in ziemlich sexy Outfits: Während die eine Lady auf ein knappes, hautenges, nude-farbenes Kleid setzte, entschied sich Brünette Nummer zwei für eine angesagte, enge Schlaghose, Crop-Top und eine weiße Jacke. Brody und die zwei Frauen genehmigten sich zuvor ein Dinner im It-Lokal Nobu und stiegen anschließend gemeinsam in einen Wagen.

Flirty Gesten konnte man auf den Fotos nicht erkennen. Gut möglich also, dass es sich bei den Unbekannten lediglich um Freundinnen von Brody handelt. Vergangene Woche wurde der 37-Jährige zudem noch mit einer anderen gesichtet. Brody und eine Blondine begaben sich auf eine Spritztour entlang der Küste in Malibu.

Getty Images Brody Jenner 2019 in Santa Monica

Getty Images Brody Jenner in Calabasas, 2019

Instagram / brodyjenner Brody Jenner im April 2020

