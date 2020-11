Unglaublicher Anblick: Melody Haase (26) zeigte jetzt im Netz ein weiteres Mal ihre beeindruckende Kehrseite – hat sich an den Maßen der ehemaligen Adam sucht Eva-Kandidatin in den vergangenen Monaten noch etwas getan? Klar ist zumindest, dass Melodys Po ihr bestes Stück ist. Dass die Ex-DSDS-Teilnehmerin sich ihre berühmt-berüchtigten vier Buchstaben erneut vergrößern lassen will, das verriet sie Promiflash bereits im Juli. Für die XXL-Rundung auf ihrem neuesten Pic sei aber dieses Mal kein Beauty-Doc verantwortlich, wie sie selbst preisgab!

Auf dem aktuellen Instagram-Foto ist Melody mit einem Jeanshemd und mit einem Höschen bekleidet – klar, das Hauptaugenmerk will sie auf ihren Po lenken und schafft das auch: "Uff, ist der noch mehr gewachsen?", will ein User in den Kommentaren wissen. "Ich werde immer fetter, also ja!", antwortete das TV-Sternchen daraufhin amüsiert. Unters Messer hat sie sich demnach für diesen Look also noch nicht gelegt.

Dass sich mit dem imposanten Hintern auch gutes Geld verdienen lässt, stellte die 26-Jährige in diesem Jahr ebenfalls fest – auf einem OnlyFans-Account gewährt sie ihren Fans nämlich noch intimere Einblicke als auf Social Media. "Da OnlyFans eine kostenpflichtige Plattform ist, ist es mir schon wichtig, dass meine Follower auch etwas für ihr Geld bekommen", deutete sie zu ihrem Content gegenüber Promiflash an.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2020

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Oktober 2020

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, TV-Bekanntheit

