Es war die Schlagzeile schlechthin: Daniela Büchner (42) ist nach dem Tod ihres Mannes Jens (✝49) wieder verliebt – und ihr Partner ist kein Unbekannter: Tatsächlich ist der neue Mann an ihrer Seite Ennesto Monté (45), mit dem ihr bereits 2019 ein Techtelmechtel nachgesagt worden war. Während dieses Paar-Outing nicht bei allen gut ankommt, überwiegt bei den meisten jedoch die Freude – so auch bei Caro und Andreas Robens.

Wie Danni leben die Bodybuilder auf Mallorca – und natürlich haben sich die Neuigkeiten auch bis zu ihnen herumgesprochen. Promiflash hakte bei den Auswanderern nun nach und fragte, was sie denn von den neuen Insel-Turteltauben halten würden. "Wir wünschen den zweien alles Gute", erklärten die Robens. Ennesto würden sie zwar noch nicht persönlich kennen, ihn aber schon jetzt herzlich auf der Ferieninsel begrüßen: "Willkommen auf Mallorca!"

Bei einer Dame hält sich die Freude allerdings in Grenzen: Ennestos Ex-Freundin Vanja Rasova erfuhr aus der Presse, dass der 45-Jährige wieder vergeben ist – und das, obwohl sie noch vergangenen Sonntag telefoniert hätten. "Ich bin ein wenig schockiert. Ich hätte das nicht gedacht, dass er so schnell mit jemand anderem eine Beziehung führt, vor allem, weil wir sehr viel Kontakt hatten in der letzten Zeit und eigentlich einen gemeinsamen Urlaub geplant haben", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caroline Robens in Köln, 2020

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Vanja Rasova im Jahr 2020

Überrascht euch die Reaktion der Robens? Nö, überhaupt nicht. Ein bisschen schon... Abstimmen Ergebnis anzeigen



