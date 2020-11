Ist das wirklich Winnie Harlow (26)? Erst vor wenigen Monaten machte das Model seine Beziehung zu dem Basketballspieler Kyle Kuzma (25) in den sozialen Medien offiziell. Seitdem scheint die 25-Jährige auf Wolke sieben zu schweben. Egal, ob im gemeinsamen Liebesurlaub oder bei lauschigen Abenden am Lagerfeuer – die beiden genießen ihre gemeinsame Zeit offenbar richtig. Jetzt sorgt Winnie mit einer ziemlichen Typveränderung für Aufsehen!

Die 26-Jährige ist für ihr besonderes Aussehen bekannt: Die Laufsteg-Schönheit hat die Hautkrankheit Vitiligo, weshalb ihre Haut einige pigmentfreie Stellen aufweist. Winnie steht zu ihren vermeintlichen Makeln und präsentiert sich selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Nun überrascht sie ihre Fans allerdings mit einer radikalen Typveränderung: Sie trennte sich von ihrer langen Mähne und trägt eine Kurzhaarfrisur. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert Winnie stolz ihren neuen Look – und das Experiment scheint geglückt: Die Follower sind total begeistert von der Optik der gebürtigen Kanadierin. "Wow, ich liebe diesen Haarstyle an dir", heißt es in einem Kommentar.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Winnie eine Veränderung gewagt hat. Schon in der Vergangenheit erwies sie sich als sehr experimentierfreudig beim Thema Haare. Ob blau, weiß, blond oder pink: Winnie trug ihre von Natur aus schwarze Haarpracht schon in vielen Farben.

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow, Model

Getty Images Winnie Harlow bei einer Party in Miami

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow im April 2019

