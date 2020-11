Wie kam Ramin Abtin (48) eigentlich zu The Biggest Loser? Seit sieben Jahren ist der deutsche Profisportler bei der Abnehm-Show nun schon dabei und aus dem Format gar nicht mehr wegzudenken. Neben Christine Theiss (40) steht er den Kandidaten nicht nur als Personaltrainer, sondern auch als emotionale Stütze im Kampf gegen die Kilos beiseite. Bevor er Teil der Sendung wurde, durchlebte der Sporttherapeut allerdings eine schwierige Zeit. Im Promiflash-Interview berichtete er, wie er zu "The Biggest Loser" gekommen ist!

Seinen letzten Kampf im Jahr 2009 hatte der ehemalige Kickbox-Weltmeister mit einem schlimmen Bandscheibenvorfall bestritten. Danach sei er gesundheitlich stark angeschlagen gewesen und von seinem Arbeitgeber entlassen worden, erzählte Ramin Promiflash. Aus der Arbeitslosigkeit holte ihn das Management seiner jetzigen Kollegin, die in dieser Zeit bereits für die Abspeck-Show drehte. "Ich habe Chrissy Theis praktisch als Trainer betreut und war so im Camp – so kam der Kontakt zustande.” Nachdem er eingangs ausschließlich die Moderatorin auf ihre Kickbox-Kämpfe vorbereitete, coachte er später die Teilnehmer von "The Biggest Loser".

In den vergangenen Staffeln war Ramin für die Kandidaten Trainer und Verbündeter zugleich. Über die Zeit hinweg entwickelten sich zum Teil sogar wirkliche Freundschaften. Oft fiebert er bei den Abspeck-Ergebnissen und den Verwandlungen seiner Schützlinge richtig mit. Dass der Fitnessliebhaber voll und ganz hinter seinem Team steht, wird auch oft in den Challenges für die Zuschauer offensichtlich. Geben die Abnehmwilligen nicht immer 100 Prozent, kann ihm auch schon mal der Kragen platzen.

Instagram / raminabtin Ramin Abtin und Christine Theiss in Naxos

Instagram / raminabtin Ramin Abtin posiert mit den "The Biggest Loser"-Kandidaten Tülay, Sascha und Anthony

SAT.1/Benedikt Müller Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Coach

