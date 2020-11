Datet Schauspielerin Vanessa Hudgens (31) wieder? Der High School Musical-Star war bis Anfang des Jahres noch mit Austin Butler (29) zusammen, bevor sich die beiden nach neun Jahren Beziehung überraschend trennten. Seitdem ist es in Sachen Liebe eher ruhig um die 31-Jährige geworden – bis jetzt! Am vergangenen Wochenende heizte sie die Gerüchte, dass sie möglicherweise einen neuen Mann kennengelernt habe, selbst auf Social Media an. Doch damit nicht genug: Fotografen erwischten die Brünette jetzt tatsächlich mit einem fremden Mann!

Auf einem Parkplatz hatte es offenbar eine innige Umarmung der beiden gegeben, wie Hollywood Life berichtete – die zwei wirkten auf den Fotos sehr vertraut miteinander! Die Schauspielerin trug bei dem Treffen ein langes, schwarzes Kleid mit dunklen Stiefeln sowie einen langen, grauen Mantel. Dazu hatte sie eine dunkle Mütze und eine weiße Handtasche kombiniert. Und auch der unbekannte Datepartner zeigte sich lässig-schick in Pullover und roter Mütze.

Vanessa postete kurz zuvor selbst ein Bild auf Instagram – mit einer Rose und in einem eleganten Outfit. Dazu schrieb sie: "Date night". Dieses Foto heizte die Gerüchte, dass der Hollywood-Star einen neuen Partner habe, noch einmal mehr an.

Vanessa Hudgens und Austin Butler

Vanessa Hudgens 2018 in New York City

Vanessa Hudgens im Januar 2020

