Markus Krampe scheint mit Michael Wendler (48) und seiner Gattin Laura Müller (20) offenbar endgültig abgeschlossen zu haben! Einige Jahre lang übernahm der Geschäftsmann das Management des Schlagerstars. Doch nachdem der Sänger vor wenigen Wochen mit seinem Eklat für reichlich Negativschlagzeilen sorgte, beendete Krampe die Zusammenarbeit. Michas Frau Laura wollte der Manager aber weiterhin betreuen. Doch diese Entscheidung ist nun hinfällig: Markus Krampe wird auch Laura nicht länger unterstützen!

Laut Bild-Informationen zog Krampe unter die Zusammenarbeit mit der Influencerin einen Schlussstrich. Der Grund: "Wenn Laura weiterhin Karriere machen möchte, muss sie sich deutlicher von Michaels politischer Haltung distanzieren", so der Großveranstalter. Und genau dieser Aspekt sei schwierig – immerhin sind die beiden Eheleute. "Ich rechne Laura hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht, jedoch hätte ich und sicherlich auch viele andere gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert und distanziert", erklärte Krampe.

Die Entscheidung, nun auch Laura nicht weiter zu betreuen, fiel dem Unternehmer keinesfalls leicht. Doch ist dieser Entschluss ein für alle Mal gefasst? Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Krampe zu dem gekündigten Verhältnis mit dem Wendler geäußert. Eine erneute Arbeit mit dem Musiker schloss er dabei aus: "Man sollte niemals nie sagen. Ich glaube, das ist es gewesen."

Anzeige

ActionPress / Adolph,Christopher Markus Krampe, Konzertveranstalter

Anzeige

ActionPress/ Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Markus Krampe und Michael Wendler bei "Lets Dance" im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de