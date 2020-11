Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou sind sich ihrer Liebe sicher. Das Paar lernte sich zwar schon vor mehreren Monaten über Social Media kennen, dann kam ihnen aber Christinas Ex on the Beach-Teilnahme dazwischen. Als auch Aleks überraschend in das Format kommt, ist das Glück der beiden perfekt. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben. Jetzt will das Pärchen den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen.

Die beiden können es offenbar gar nicht erwarten, ihre gemeinsame Zukunft zu planen. So verraten sie gegenüber Promiflash, wie es um ihre Wohnsituation steht. "Wir werden definitiv zusammenziehen, wir sind schon fleißig auf der Suche nach einer Wohnung", stellen sie klar. Generell würden die beiden sich schon sehr viel gemeinsam aufbauen, und das fühle sich für die Turteltauben auch "sowas von richtig" an.

Die beiden haben absolut keinen Zweifel an ihrer Beziehung, und darum haben sie ihren jeweiligen Partner auch schon nach vier Monaten den Eltern vorgestellt. "Das hat einfach von Anfang an so krass gepasst, dass wir auch nicht lange damit gezögert haben: Er hat meine Familie kennengelernt, ich habe seine Familie kennengelernt", erklärte die Ex-Temptation Island-Kandidatin via Instagram.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou und Aleksandar Petrovic im November 2020

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Kandidaten

Instagram / christinadimitriou_official Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

