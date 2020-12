Michael Wendlers (48) Image bekommt einen weiteren Knick. Der Schlagerstar sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Negativschlagzeilen. Er verließ abrupt die DSDS-Jury, kritisiert die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und weigert sich, den US-Wahlsieg des Demokraten Joe Biden (78) anzuerkennen. Es sind vermutlich diese öffentlichen Statements, die dem Musiker diesen ganz besonderen Titel eingebracht haben: Er wurde zum nervigsten Mann in Deutschland gewählt!

Der Playboy hat eine Umfrage gestartet, wer in diesem Jahr zu den Top fünf der größten Nervensägen der Nation zählt. Die Antwort ist deutlich: Der "Egal"-Interpret sichert sich mit 35,6 Prozent der Stimmen die Spitze. Gleichzeitig wurde ausgewertet, wen nur die Männer unter den Befragten ganz oben sehen – und auch hier heißt der klare "Gewinner": Michael Wendler! Mit 26,2 Prozent geht er den meisten männlichen Lesern des Magazins gehörig auf den Keks. Auf Platz zwei befindet sich im Hinblick auf aktuelle Verschwörungstheorien ebenfalls eine sehr kontroverse Persönlichkeit: Attila Hildmann (39).

Der TV-Koch stärkte dem Wendler nach seinem DSDS-Ausstieg und den darauf folgenden Aussagen den Rücken. Bild lag im Oktober ein Video vor, das Hildmann im Gespräch bei einer Demonstration zeigte. Darin lobte er den Künstler, da dieser in seinen Augen endlich verstanden habe, was in diesem Land vor sich gehe.

ActionPress Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Getty Images Attila Hildmann

