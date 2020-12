Paola Maria (27) offenbart einen ulkigen Zufall bei ihrer Entbindung! Am 7. November war es endlich so weit: Die Influencerin und ihr Partner Sascha Koslowski (33) durften ihr zweites Baby begrüßen. Sohnemann Alessandro erblickte das Licht der Welt. In einem ausführlichen Bericht erzählt die Webqueen ihren Fans nun von der Geburt ihres Kindes – und verrät dabei ein überraschendes Detail: Alessandro kam im selben Krankenhauszimmer wie sein Bruder Leonardo (1) zur Welt!

Auf YouTube berichtet Paola von der Entbindung ihres Kindes. Sie spricht unter anderem von dem Beginn ihrer Wehen, ihrem Aufenthalt in der Klinik und dem magischen Moment, als sie Alessandro in die Arme schließen durfte. Dabei war der frischgebackenen Zweifach-Mama zunächst gar nicht klar, dass sie ihr Baby in einem ganz besonderen Raum zur Welt bringt! "Das war dasselbe Zimmer, wo ich auch Leonardo bekommen habe", sagt sie und fügt dann die Pointe hinzu: "Das war uns erst bewusst, als die Geburt zu Ende war!"

Dass sich Paola über die äußeren Umstände nicht ganz bewusst war, lag wohl daran, dass der kleine Mann seiner Mama keine Verschnaufpause gönnte. Er war nämlich blitzschnell auf der Welt: "Es ging so ratzfatz. [...] Und ich hatte noch so viel Kraft, den Moment zu genießen und den Kleinen zu nehmen und zu weinen vor Freude", resümiert die YouTuberin die unkomplizierte Geburt.

Instagram / paola Paola Marias zweiter Sohn

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

