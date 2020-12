Nathalie Volk (23) schwebt auf Wolke sieben! Erst vor wenigen Tagen machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt: Nach fast fünf Jahren Beziehung ist sie von Unternehmer Frank Otto (63) getrennt – und sogleich neu verliebt. Ihr aktueller Liebhaber: Der Hells-Angels-Rocker Timur Akbulut. Nachdem die süßen Neuigkeiten nun raus sind, scheint von der Brünetten eine Last abgefallen zu sein: In ihrem neuen Posting zeigt sich Nathalie völlig gelöst und strahlend!

Auf ihrem Instagram-Profil, auf dem sich die gebürtige Hamburgerin Mirande DiGrande nennt, veröffentlichte Nathalie am Montagabend einen neuen Schnappschuss: Mit breitem Grinsen strahlt sie darauf in die Kamera, während sie einen Hund streichelt. Dieses entspannte Foto gefällt auch ihren Fans – fast 29.000 Likes sammelten sich unter dem Beitrag.

Schon im September hatten Nathalie und Timur sich erstmals zusammen gezeigt. Damals erklärte die 23-Jährige jedoch, die zwei seien nur Freunde – am Sonntag machte sie ihre Liebe dann aber offiziell. "Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist", schwärmte sie über ihr neues Umfeld.

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Getty Images Nathalie Volk im Jahr 2014

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

