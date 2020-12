So schön kann arbeiten sein! Serena Williams (39) ist ganz vernarrt in ihre kleine Olympia (3). Im Netz gewährt der Tennis-Star immer wieder Einblicke in sein Familienleben: Vor Kurzem trainierte das Mutter-Tochter-Duo zum Beispiel gemeinsam auf dem Tennisplatz – und das sogar im Partnerlook. Jetzt versorgte die Profi-Sportlerin ihre Fans mit einem neuen süßen Pic: Olympia leistete Serena Gesellschaft im Homeoffice!

Das Selfie teilte die mehrfache US-Open-Gewinnerin jüngst auf ihrer Instagram-Seite. Darauf strahlen sie und die 3-Jährige um die Wette. Neben dem Foto schreibt Serena: "Meine Büro-Mama und ich". Dazu vertaggt sie das Profil ihrer kleinen Tochter. Auch ihre Follower scheinen von dem Dream-Team begeistert zu sein. "Ihr zwei seid einfach nur bezaubernd" lautet nur einer der vielen Kommentare.

Ob Olympia tatsächlich in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wird, bleibt abzuwarten. Kürzlich gab Serena bekannt, dass sie ihr Kind für Tennisstunden angemeldet hat. Sie verzichtet allerdings darauf, ihre Tochter selbst zu trainieren – sie wolle keinen Druck ausüben. Dennoch sei es ihr wichtig, dass die Dreijährige professionell trainiert wird und ihr die Tennistechniken richtig beigebracht werden.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Tochter Olympia

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im März 2020

Getty Images Serena Williams und ihre Tochter Olympia bei einem Tennisturnier in Auckland, Neuseeland

