Mike Heiter (28) äußerte sich jetzt zu seiner angeblichen Affäre mit Laura Morante (29)! Aktuell wird darüber spekuliert, ob die TV-Beauty die neue Frau an der Seite des Muskelmanns ist. Im Netz deutete seine Ex-Partnerin Elena Miras (28) an, dass zwischen den beiden schon länger etwas laufe. Hat Mike also bereits während seiner Beziehung mit Laura angebandelt? Jetzt richtete sich Mike an seine Follower und stellte klar: An den Gerüchten ist nichts dran!

"Lächerlich genug, dass ich mich überhaupt dazu äußern muss. Ich habe da übertrieben gar kein Bock drauf", begann Mike seine Stellungnahme in seiner Instagram-Story. Aber die Spekulationen um die mögliche Affäre seien nicht an ihm vorbeigegangen. Ihm werde vorgeworfen, dass er "betrogen und gelogen" haben solle. "Dem ist natürlich nicht so!", machte der einstige Love Island-Teilnehmer deutlich.

"Aber typisch, dass die Wahrheit wieder verdreht wird", fügte Mike außerdem hinzu. Er habe vielleicht schon damit rechnen müssen, erzählte er weiter. Könnte das als Seitenhieb gegen seine Ex-Flamme Elena gemeint sein? Immerhin befeuerte sie öffentlich die Spekulationen um eine Affäre: "Endlich kommt auch mal etwas ans Licht, was seit einigen Monaten läuft – und wozu ich nichts sagen durfte", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / elena_miras Elena Miras, November 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Juli 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2020

