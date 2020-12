Jessica Wahls (43) schwelgt zu gern in Erinnerungen an ihre Zeit mit den No Angels! Die gecastete Girlgroup gilt bis heute als eine der ruhmreichsten Pop-Kombos des Landes. Jessi, Nadja Benaissa (38), Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39) und Vanessa Petruo (41) füllten reihenweise die Konzerthallen, wurden bejubelt und gefeiert. Kein Wunder also, dass sich die Bandmitglieder offenbar gerne an ihre Erfolge erinnern. Im Promiflash-Interview verrät Jessi, dass ihr die No Angels oftmals sogar richtig fehlen…

Wenn sich die 43-Jährige heute alte Hits anhört, werde ihr beinahe etwas schwer ums Herz – allerdings sei Wehmut keinesfalls ein schlechtes Gefühl für sie. Jessi werde einfach nostalgisch und genieße es, so gedankenverloren zu sein. "Ich denke dann immer: 'Oh man, ich vermisse die Zeit so. Was man da erlebt hat, das hat einen ja so unglaublich geprägt und man hat so tolle Erfahrungen miteinander gemacht. Man ist tatsächlich durch dick und dünn zusammen gegangen, und das hat einen wirklich wie eine Familie zusammengeschweißt", beteuert die Hessin. Es bestehe nach wie vor eine enge Verbindung zu ihren einstigen Weggefährtinnen. "Ich weiß noch, als wir für die erste Tour geprobt haben. Da kommen Situationen hoch und man denkt an Dinge, an die man seit Jahren nicht mehr gedacht hat, und das ist schon total schön", schwärmt sie weiter.

Auch den No-Angels-Hype vermisse sie gelegentlich. "Ich habe es zu schätzen gewusst, weil es unheimlich viel Spaß macht, auf die Bühne zu gehen und da sind Tausende von Menschen, die singen alles mit, das ist unglaublich, aber das ist ja nicht die Lebensessenz", erklärt Jessi. Seitdem sich die Gruppe Anfang der 2010er aufgelöst hat, ist die Sängerin solo unterwegs – das sei einfach nicht dasselbe. "Ich hatte ja auch Einzelauftritte und das war immer so: 'Oh, gefällt mir nicht so. Ich fühle mich alleine. Ich würde lieber mit den Mädels auf der Bühne stehen.'"

ActionPress No Angels, "Popstars"-Girlgroup, 2000

Getty Images Die No-Angels-Stars Nadja, Lucy, Sandy und Jessica, 2007

Michael Kremer / Future Image Jessica Wahls, Sängerin

