Ennesto Monté (45) ist frisch verliebt – und zwar in Danni Büchner (42)! Vor wenigen Wochen teilten der Schlagersänger und die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihren Fans die überraschende Nachricht mit: Aus der Freundschaft zwischen ihnen habe sich Liebe entwickelt – und das wollten die beiden nicht länger verstecken. Doch was schätzt Ennesto eigentlich besonders an seiner Danni? Promiflash hat bei dem "Ich liebe alle Frauen"-Interpreten nachgehakt...

"Danni hat besonders viel erlebt in ihrem Leben und ist sich immer treu geblieben", betonte Ennesto im Promiflash-Interview und erklärte: "Das schätze ich sehr an ihr." Die Wahlmallorquinerin habe es nicht immer leicht gehabt und trotzdem ihren Humor und ihre Gutmütigkeit nicht verloren. "Sie ist ein lustiger Mensch und hat ein riesiges Herz!", schwärmte der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat.

Er habe es nach dem Liebes-Outing nicht bereut, die Beziehung an die Öffentlichkeit getragen zu haben. "Ich bin glücklich, dass Danni und ich zusammen sind – und es auch öffentlich machen", stellte der 45-Jährige klar und merkte an: "Es geht mir prima damit. Ich bin kein Typ für Heimlichkeiten."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

