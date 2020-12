Na, da haben sich aber zwei gefunden! Dass sich die beiden deutschen YouTuberinnen Bibi Claßen (27) – im Netz wohlbekannt unter BibisBeautyPalace – und Paola Maria (27) blendend verstehen, dürfte kein großes Geheimnis sein: Zuletzt hatten die Freundinnen im vergangenen September gemeinsam auf Paolas Babyparty gefeiert. Doch nicht nur die beiden Influencerinnen pflegen eine Freundschaft – auch ihre kleinen Sohnemänner Lio Claßen (2) und Leonardo Koslowski (1) haben sich bereits angefreundet!

"Beste Kumpel", betitelte Bibi einen niedlichen Clip in ihrer Instagram-Story – und der Anblick der beiden kleinen YouTuber-Kids dürfte so manches Fan-Herz zum Schmelzen gebracht haben: In dem Video beschäftigen sich die beiden Jungs gemeinsam mit einem kunterbunten Videospiel auf einem Tablet. Dabei tragen sie – passend für das entspannte Playdate – niedliche Mini-Jogginghosen.

Ob Bibi, ihr Mann Julian (27) und der kleine Lio also auch bereits das jüngste Familienmitglied der Koslowskis kennenlernen durften? Paola und ihr Sascha (33) hatten Anfang November ihr zweites Kind – das kleine Söhnchen Alessandro – auf der Welt begrüßt. Die Fans dürfen also gespannt darauf sein, ob es demnächst auch einen süßen Schnappschuss der gesamten YouTuber-Rasselbande zu sehen gibt...

Instagram / bibisbeautypalace Leonardo Koslowski und Lio Claßen

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, YouTuber

