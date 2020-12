Jetzt bricht Jessica Paszka (30) endlich ihr Schweigen zu den anhaltenden Schwangerschafts-Spekulationen! Die ehemalige Bachelorette verhielt sich in den vergangenen Wochen auffällig – immer wieder versuchte die Liebste von Johannes Haller (32) auf Social Media ihren Bauch zu verdecken und postete in erster Linie ältere Fotos von sich. Natürlich dauerte es nicht lange, bis ihre Fans vermuteten, dass sie ein Kind mit ihrem Partner erwarten könnte. Nachdem ein Insider heute die mutmaßliche Schwangerschaft bestätigt hatte, äußerte sich nun auch Jessi – und will etwas klarstellen!

"Spekulationen hin oder her, zum Glück darf ich selber entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und da lasse ich mir auch nicht reinreden!", schrieb die ehemalige Rosenlady zu einem Foto von sich in ihrer Instagram-Story. Dasselbe Bild postete sie früher am Abend in ihrem Feed – schnell forderten ihre Follower sie in den Kommentaren dazu auf, endlich zu ihren angeblich anderen Umständen zu stehen. Mit der deutlichen Ansage weist sie die Kommentatoren nun also in die Schranken.

Trotzdem werden ihre Fans ihre Körpermitte wohl nicht so schnell aus den Augen lassen: Am kommenden Freitag wird die 30-Jährige wieder live im TV bei Pretty in Plüsch zu sehen sein. Ob sie ihren Bauch dann wieder verhüllen wird, bleibt abzuwarten. Was haltet ihr von Jessicas Reaktion auf die Schwanger-Gerüchte? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

© SAT.1/Willi Weber Jessica Paszka bei "Pretty in Plüsch"

