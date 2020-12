Was macht Jessica Wahls (43) eigentlich heutzutage? Die Sängerin hatte im Jahr 2000 ihren großen Durchbruch mit der Popstars-Band No Angels – und gemeinsam mit Sandy Mölling (39), Vanessa Petruo (41), Lucy Diakovska (44) und Nadja Benaissa (38) Riesenerfolge gefeiert. 2002 hatte Jessi die Band zwar verlassen – war fünf Jahre später beim großen Comeback dann aber wieder mit von der Partie. Doch seit 2014 gehen die No Angels endgültig getrennte Wege – deshalb sieht Jessis Alltag heute auch ganz anders aus als noch zu ihren Girlband-Zeiten!

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt die Musikerin, womit sie heute ihre Brötchen verdient: "Ich arbeite als Moderatorin und als Sprecherin. Ich bei seit 2012 bei MDR Jump und bin da in der Musikredaktion." Sie unterstütze die Chefetage bei der Musikplanung – erstelle aber auch kleine Radiobeiträge, die "Hit-Versteher" genannt werden. Darüber hinaus moderiere sie bei Veranstaltungen und spreche ab und an Geschichten ein: "Ich habe auch eine ganz tolle Rolle in dem Hörspiel 'Der Zauberkoch' gespielt. [...] Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne", schwärmt sie.

Ob da noch Zeit bleibt, ihrer alten Leidenschaft nachzugehen? "Also, ich mache für mich selbst keine Musik", erzählt die 43-Jährige. Sie sei keine "klassische Singer-Songwriterin" – für MDR Jump singe sie jedoch ab und an Jingles ein. Außerdem war sie mit ihrem Team in den vergangenen Jahren auf Weihnachtsmarkttour und versüßte den Besuchern den Aufenthalt mit Weihnachtsliedern.

Getty Images Die No Angels, 2007

Getty Images Jessica Wahls, Sängerin

Getty Images Lucy Diakovska, Nadja Benaissa, Sandy Mölling und Jessica Wahls, 2007

