Wie es sich anfühlt, Nicole Kidman (53) zu küssen? Matilda De Angelis erklärt es! Die Schauspiel-Newcomerin hat eine Rolle in der Mini-Serie "The Undoing" ergattert, in der sie an der Seite von Hollywoodgrößen wie Hugh Grant (60) und Nicole Kidman spielt. Und Letzterer war die 25-Jährige so richtig nah, denn in einer Szene kommt es zum Kuss zwischen ihren Rollen Elena und Grace. Und, wie war der Filmkuss?

"Wow, ich habe es geliebt", schwärmte Matilda gegenüber dem Magazin Interview. Einmal in Fahrt gekommen, plauderte die "Rose Island"-Darstellerin weiter aus dem Nähkästchen: "Ich war so stolz. Ich hab es sofort allen meinen Freundinnen erzählt. Ich denke daran wie an meinen allerersten Kuss zurück." Dabei sei die Italienerin sogar schon ausgeflippt, als sie das Rollenangebot erhalten hatte – ohne zu wissen, dass der "Bombshell"-Star dabei ist.

Aber was erwartet die Zuschauer bei "The Undoing" genau? Grace Fraser (Nicole Kidman) ist erfolgreiche Therapeutin und glücklich mit ihrem Mann Jonathan (Hugh Grant) verheiratet. Gemeinsamen haben sie einen Sohn, der eine angesehene Privatschule in New York besucht. Nach dem brutalen Mord von Elena (Matilda De Angelis), der Mutter eines Mitschülers von Graces Sohn, ist Jonathan jedoch plötzlich verschwunden...

Getty Images Matilda De Angelis, 2017

Getty Images Nicole Kidman, Januar 2020

Getty Images Schauspielerin Matilda De Angelis

