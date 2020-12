Herzogin Kate (38) kehrte jetzt zu ihren Wurzeln zurück! Die Royal-Lady und ihr Mann Prinz William (38) unternehmen gerade eine dreitägige Reise durch das Vereinigte Königreich. Einer der letzten Stopps auf der Tour war ein ganz besonderer – vor allem für die dreifache Mutter. Denn sie besuchte gemeinsam mit ihrem Gatten das Royal Berkshire Hospital in Reading. Das Krankenhaus, in dem die Herzogin von Cambridge geboren wurde.

In der Klinik erblickte Kate vor fast genau 39 Jahren das Licht der Welt. Jetzt kehrte sie dorthin zurück, um sich bei den Hebammen, Krankenschwestern und dem restlichen Personal für ihre "unermüdliche Arbeit" im Kampf gegen das aktuell weltweit grassierende Virus zu bedanken. Doch nicht nur die hübsche Brünette sprach den Klinikmitarbeitern ihren Dank aus. Auch das Produktionsteam der Realityshow "The Great British Bake Off" drückte seine Hochachtung aus und überraschte die Belegschaft und die beiden Adligen mit einem leckeren Kuchen.

Nach dem Abstecher im Krankenhaus brachen Kate und William zu ihrer letzten Station auf: Einem Besuch bei der Queen (94) auf Windsor Castle! Dort trafen sie auch auf Prinz Charles (72) und Camilla (73), die mit ihnen gemeinsam das Pflegepersonal und die Freiwilligen ehrten, die den Bedürftigen in der Gemeinde in der Nähe des Schlosses helfen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Manchester

Getty Images Herzogin Kate in Cardiff im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und die Queen in Windsor im Dezember 2020

