Macht Dixie D'Amelio (19) ihrem Ex in ihrem neuen Song eine Ansage, die sich gewaschen hat? Die TikTok-Bekanntheit kann auf ein turbulentes Jahr zurückblicken – neben ihrem kometenhaften Aufstieg ging es auch in ihrem Liebesleben ziemlich rund. Vor einigen Monaten trennte sich der Webstar von Griffin Johnson (21) – und obwohl Dixie mittlerweile wieder glücklich an Noah Beck vergeben ist, scheint die Trennung sie offenbar doch noch zu beschäftigen!

In Dixies neuem Song "One Whole Day", den sie mit Wiz Khalifa (33) aufnahm, scheinen einige Zeilen auf Griffin bezogen zu sein. Die Influencerin spricht davon, sehr traurig zu sein und ihren Ex stark zu vermissen – jedoch nur für einen Tag. Danach habe sie sich erleichtert gefühlt. Ob sie hier wohl auf die Beziehung mit dem TikToker anspielt? Als wären das aber nicht für sich schon genug Indizien, spricht Griffins Reaktion für sich: Auf Twitter postet der Webstar Folgendes: "Ist das nicht bequem, Wiz Khalifa?"

Dabei handelt es sich um eine Zeile aus Griffins Song "Convenient", der sich ganz klar um Dixie dreht. Diese stellt auf YouTube klar, worum es in dem Song wirklich geht: "Es ist in keinster Weise ein Diss. Es geht darum, Liebe zu zeigen – für mich selbst. Es ist wichtig, sich selbst zu lieben. Es ist wichtig zu wissen, dass du es wert bist. Darum geht es", betont sie.

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / dixiedamelio Noah Beck und Dixie D'Amelio

Instagram / imgriffinjohnson Griffin Johnson und Dixie D'Amelio im Juli 2020

