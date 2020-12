Kam Ferhat (28) bei seiner Ex on the Beach-Teilnahme möglicherweise ganz anders rüber, als er in Wirklichkeit ist? Bis vor wenigen Wochen war der Kölner noch in dem außergewöhnlichen Flirt-Format zu sehen. Kurz vor dem großen Finale musste der Muskelmann dann allerdings auf Anweisung des "Terror Tablets" die TV-Villa verlassen. Doch wurde er während seines dortigen Aufenthalts etwa ganz falsch dargestellt? Im Promiflash-Interview sprach Ferhat nun Klartext!

"Man hätte mehr von meiner emotionalen, streitschlichtenden Seite zeigen können", stellte Ferhat gegenüber Promiflash klar. Doch ihm sei auch bewusst, dass nicht die kompletten 24 Stunden eines Tages gezeigt werden können, sondern lediglich kurze Ausschnitte ausgestrahlt werden. Von TV-Mitbewohnerin Olivia Laurea musste Ferhat aber dennoch harte Kritik einstecken. Für den Fitnessfan allerdings kein Problem – immerhin habe er mit dieser Reaktion der rothaarigen Beauty bereits gerechnet.

Doch hat Ferhat seinen Exit so kurz vor dem Finale ebenfalls so gut weggesteckt? "Ich war schon enttäuscht", erklärte der Reality-TV-Star. Im Endeffekt sei es aber die beste Entscheidung gewesen. "Je früher von den meisten Fakern und Promipärchen weg, desto besser", erläuterte Ferhat.

Anzeige

Instagram / fero_chase Ferhat, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / _olivialaurea_ Olivia Laurea, 2020

Anzeige

Instagram / fero_chase Ferhat, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de