Calvin Kleinen zieht ein Temptation Island V.I.P.-Fazit! Der Muskelmann nahm mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Roxy an dem Fremdgeh-Format teil und ließ wie gewohnt nichts anbrennen. Vor allem Sanja Alena hatte es ihm angetan – mit der Wienerin knutschte Calvin bei den Temptation-Dates sogar fremd. Aber auch Roxy behielt ihre Zunge nicht bei sich und tauschte fast zeitgleich feuchte Küsse mit Jay aus. Am Ende erklärte das Paar seine Beziehung für gescheitert. Hat Calvin auf der Insel der Versuchung etwas gelernt?

Ja, hat er! "Dass ich weiterhin auf mein Herz höre. Der Weg ist meistens der Beste", gab der Blondschopf sich selbstbewusst wie immer gegenüber Promiflash. Dass nun bereits zum zweiten Mal eine Beziehung von ihm aufgrund der Teilnahme an einer Show in die Brüche gegangen ist, scheint dem Temptation Island-Star allerdings so gar nichts auszumachen. Auch mit seiner Darstellung bei der Promi-Ausgabe des Fremdgeh-Formats ist Calvin mehr als zufrieden. "Die Cutter haben einen geilen Job gemacht. Ich hatte Spaß beim Zuschauen. Somit großes Kompliment an die Produktion!", schwärmte er.

Roxy hatte er bei "Temptation Island" kennen und kurz darauf auch lieben gelernt. Da stellt sich nun natürlich die Frage, ob er nun Sanja als seine neue Freundin bezeichnen würde. "Die Frage lass' ich erstmal offen", sagte der Reality-TV-Star ausweichend im Promiflash-Interview auf die Frage, ob die beiden ein Paar seien.

