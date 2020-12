Will Kubilay Özdemir doch nicht trocken werden? Nach dem heftigen Sommerhaus der Stars-Eklat schien der Unternehmer sein Alkoholproblem in den Griff kriegen zu wollen. Bei der großen Wiedersehensshow teilte er sogar stolz mit, bereits drei Monate trocken zu sein. Im Urlaub mit Georgina Fleur (30) wurde er angeblich wieder rückfällig. In einer Fragerunde im Netz klang es nicht so, als würde der 41-Jährige versuchen wollen, dem Alkohol wieder abzuschwören: Denn Kubi sehe kein Problem darin, ein paar Gläser Wein zu trinken!

Zuvor hatte der Geschäftsmann gegenüber Promiflash betont, dass er definitiv wieder zurück zu seiner Abstinenz wolle: "Jeder Rückfall bringt mich meinem Ziel aufzuhören näher. Wir geben nicht auf!" In einem Livestream auf Instagram wirkte es nun so, als habe Kubi seine Pläne komplett über den Haufen geworfen: "Ich trinke mal so zwei Gläser Wein oder auch mal drei. Aber es gibt Schlimmeres, ich bin ja kein Mörder oder so...", rechtfertigte er seinen aktuellen Konsum.

Auslöser für seinen Rückfall soll seine On-Off-Beziehung mit Partnerin Georgina gewesen sein: "Ich bin rückfällig geworden, als sie mich bei meiner Ankunft in Dubai abgeknutscht hat. Da habe ich den Alkohol rausgeschmeckt und bin sofort rückfällig geworden", gestand er im Promiflash-Interview. Kubilay und das It-Girl haben schon oftmals auf Social Media betont, dass der jeweils andere professionelle Hilfe wegen seiner Sucht benötige.

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de