Lisa und Lena (18) wurden 2015 mit ihren Videos bei Musical.ly, was heute TikTok ist, bekannt. Binnen weniger Monate entwickelten sie sich mit ihren Tanzclips zu echten Internet-Stars und werden seitdem im Netz von zahlreichen Menschen gefeiert. Mit zehn Millionen Followern gehören sie mittlerweile zu den bekanntesten Internet-Stars in Deutschland. Nun reisen die 18-Jährigen mit ihren Fans wieder zurück in die Vergangenheit; Mit einem Throwback-Pic erinnern sich Lisa und Lena schmunzelnd an die alten Zeiten zurück.

Auf Instagram teilen die Zwillinge einen niedlichen Schnappschuss mit dem ironisch gemeinten Kommentar: "Lisa und Lena in der Pubertät, als sie dachten, sie sehen mit 'perfektem' Make-up viel besser aus." Offenbar wollten die Web-Stars mit dem Spiegelselfie damals demonstrieren, wie gut sie sich schminken können. Auf dem schwarz-weißen Foto trugen die Blondinen einen extrem breiten, schwarzen Lidstrich und lächelten stolz in die Kamera. Rückblickend scheinen sich die TikTokerinnen über sich selbst aber nun sehr zu amüsieren.

Ihre Fans haben aber anscheinend nichts an dem süßen Bild auszusetzen und feiern die Aufnahme. Sie kommentieren unter anderem: "Also so schlimm sah es doch nicht aus", "Ihr wart damals hübsch und seid es auch heute noch!" oder "Ihr habt euch extrem entwickelt". Viele reagieren auch nur mit Herz-Emojis oder schreiben einfach "süß" dazu.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Oktober 2020

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Mai 2020

Michael Timm / ActionPress Lisa und Lena während der 69. Berlinale in Berlin

