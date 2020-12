Die Fans von Liza Waschke sind aus dem Häuschen. Eigentlich kennt man die Beauty aus der beliebten Vorabendserie Berlin - Tag & Nacht – dort spielt sie die die temperamentvolle Milla. Vor einigen Tagen überraschte sie ihre Community aber mit ganz anderen News: Liza arbeitet an Musik und möchte ihre erste Produktion gemeinsam mit dem Singer-Songwriter Lions Head herausbringen. Jetzt hatte das Warten endlich ein Ende und die Fans sind von Lizas Stimme begeistert!

Auf YouTube veröffentlichte die Laiendarstellerin eine eigene Version von "If The World Was Ending" von JP Saxe und Julia Michaels (27). In dem Musikvideo stehen Liza und ihr Duettpartner in einem Raum voller Kerzen, während sie auf dem Klavier begleitet werden. Doch die Szenerie rückt bei dem Clip sowieso in den Hintergrund – die Abonnenten sind wegen Lizas Talent quasi sprachlos. "Alter, was für eine Gesangsstimme von Liza, megakrass", schwärmte etwa ein User in den Kommentaren.

"Ich hab einfach soooo eine krasse Gänsehaut, einfach nur wow", meinte ein weiterer Hörer. Andere seien einfach nur total stolz auf die Berlinerin und ihre Leistung. Auf Instagram verriet die 30-Jährige ihrer Community bereits, dass damit einer ihrer größten Träume wahr geworden sei und es sie viel Mut gekostet habe, diesen Schritt zu gehen.

