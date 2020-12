Ganz schön gewagt, Lena Gercke (32)! Dass sich das Model gerne freizügig zeigt, ist kein Geheimnis: Seit Jahren ist die Beauty das Gesicht einer Unterwäschemarke und trägt für deren Werbungen stets sexy Dessous. Obwohl sie erst im Juli Mama geworden ist, stand sie für eine neue Kampagne bereits wieder vor der Kamera. Nun setzte Lena aber noch eins drauf: Für Social Media zog sie komplett blank!

Auf ihrem Instagram-Account postete die The Voice of Germany-Moderatorin nun ein Foto, das es in sich hat. Für ihre Story machte sie nämlich ein Spiegel-Selfie – und das ganz ohne Kleidung! Während die junge Mutter ihr Gesicht darauf hinter ihrem Smartphone verbirgt, präsentiert sie ihren blanken Körper. Ihre Brüste hält sie dabei mit einem Arm verdeckt – ihr Po ist durch die Form des Spiegels beschnitten. "Nur noch viermal schlafen", schrieb die Blondine dazu und bezog sich damit auf das anstehende Weihnachtsfest. Augenscheinlich ist Lena erst kurz vor dem Schnappschuss aufgewacht, denn hinter ihr befindet sich ein noch ungemachtes Bett.

Ihren Schlaf schien sie jedoch voll und ganz genossen zu haben. "Ich habe heute das erste Mal seit sechs Monaten durch- und ausgeschlafen. Voll krass", verkündete sie kurz darauf in einer Instagram-Story. Womöglich hatte die 32-Jährige die letzten Monate also viel zu tun mit ihrer kleinen Zoe: Schließlich habe sie nun das erste Mal seit Langem acht Stunden am Stück geschlafen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im April 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

